Salesforce verso acquisizione Slack nel messaging aziendale per 20 miliardi Il colosso del software per aziende basato sul cloud, entrato nel Dow, punta a rafforzare il suo portafoglio tecnologico nell’era del lavoro remoto di Marco Valsania

(REUTERS)

Promosso solo da pochi mesi nello storico indice Dow Jones, il colosso del software per le aziende Salesforce è pronto ora a farsi notare per un altro exploit. Questa volta punta a un’acquisizione multimiliardaria, la più grande della sua storia corporate e una delle maggiori di sempre nel segmento del software: è in trattative avanzate per rilevare Slack, protagonista dei servizi di messaging istantaneo utilizzati da molte imprese nell’era del lavoro remoto. Un’operazione da forse 20 miliardi di dollari.

Slack si impenna in Borsa

Il titolo di Slack si è immediatamente impennato di oltre il 30% alla notizia del negoziato, riportata inizialmente dal Wall Street Journal, per poi rimanere comunque in rialzo del 25% attorno a una market cap di 21 miliardi. Salesforce, come spesso accade alle società acquirenti, ha ceduto terreno, in calo di oltre il 4 per cento.

Concorrente di Microsoft

Slack era stata fondata sette anni or sono quasi per caso, da uno strumento ideato durante lo sviluppo di un videogioco da parte del gruppo Tiny Speck. È tecnicamente definita come società che offre una piattaforma di business communication, di programmi collaborativi per la comunicazione aziendale. Il suo servizio, che già nel 2019 aveva 12 milioni di utenti, è tuttavia diventato in questi anni leader sulle nuove frontiere hi-tech e oggi compete con il prodotto Teams di Microsoft. Proprio Microsoft aveva considerato in passato un’offerta per l’azienda, che poi non si era materializzata.

Salesforce è da parte sua specializzata nel software basato sul cloud, e destinato alle imprese, per gestire mansioni e servizi dalle relazioni con i consumatori al marketing. È un pionere del cloud e dei programmi utilizzati attraverso un modello di abbonamenti anzichè di installazione iniziale completa. Di recente Salesforce è sbarcata anche nel business analytics e ha una capitalizzazione di mercato che ha raggiunto i 230 miliardi.

Aziende di San Francisco in crescita

Le due aziende sono entrambe al centro dell’attenzione degli investitori per la crescita del loro business: a Wall Street, Slack in tre mesi ha guadagnato un terzo del suo valore e Salesforce oltre il 16 per cento. Per Salesforce, “la nuova operazione rappresenterebbe una svolta nella costruzione del business e degli investimenti nel cloud”, ha commentato l’analista Dan Ives di Wedbush Securities alla rete Tv Cnbc. Il gruppo ha, come Slack, sede a San Francisco. È nato nel 1999 ed è guidato quale Ceo e chairman dal co-fondatore Marc Benioff, che aveva lanciato la sua avventura imprenditoriale dopo aver lasciato da dirigente Oracle. È quotato dal 2004.