Salgono a 2,2 milioni le risorse impact per le cooperative sociali

Salgono a 2,2 milioni di euro le risorse per le cooperative sociali. Si arricchisce infatti Impact4Coop, il programma di impact investing che dal 2021 sta contribuendo al rafforzamento patrimoniale delle cooperative sociali nel post-pandemia. Al fondo di dotazione iniziale – di circa 1,2 milioni - si aggiungerà un ulteriore milione. L'iniziativa consentirà alla Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore – braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell'ambito dell'impact investing – di investire complessivamente 2,2 milioni nelle cooperative sociali.

Logica impact

L'obiettivo è preservarne e rafforzarne l'impatto sociale prodotto sia dai servizi resi alle comunità, sia dalla creazione di opportunità occupazionali, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità. Nello specifico, le operazioni di investimento – condotte in una logica di impact investing – saranno rivolte a cooperative sociali di tipo A, B o miste operanti in Italia e che siano in una fase di sviluppo strategico e operativo.

Deliberati 8 investimenti

In poco più di un anno dal suo lancio, Impact4Coop ha ricevuto 28 candidature di cooperative sociali per il 43% di tipo B, il 39% di tipo A e il 18% di tipo Miste e impegnate nel campo del reinserimento lavorativo (43%), dei servizi socio-educativi (21%) e socio-assistenziali (14%) e in altri settori (21%). Geograficamente, il 70% cooperative sociali ha sede in Lombardia. A giugno 2023, la Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore ha investito oltre 500mila euro in 4 Cooperative Sociali (Alice, Chico Mendes, La Miniera di Giove e Vesti Solidale) e deliberato l'investimento in altre 4 Cooperative Sociali (Aeper, Auxiluim, Il Ponte e Pandora). Altre candidature sono in fase di analisi propedeutica all'eventuale decisione di investimento.

Lo strumento Impact Grant

In particolare, in occasione dell'investimento nella Cooperativa Sociale Vesti Solidale e nella Cooperativa Sociale Alice, Fsvgda ha sperimentato l'“Impact Grant”, uno strumento finanziario innovativo che consente di trasformare parte dell'investimento in equity in contributo a fondo perduto, nell'ipotesi del raggiungimento di obiettivi di impatto sociale pre-concordati.