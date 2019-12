Saliceto isolata per due giorni: il campo per il calcio è un ricordo

A Saliceto l’alluvione del mese scorso ha fatto più danni che nel 2016. Il comune di Saliceto (Cuneo) è rimasto isolato per giorni, è stata riaperta, a senso unico alternato, soltanto una strada provinciale, quella che porta verso Cengio, così da permettere ai pullmann che portano i ragazzi a scuola di poter circolare. «Abbiamo tutti gli impianti sportivi danneggiati e inutilizzabili, per renderli di nuovo agibili – racconta il sindaco Luciano Grignolo (foto) – saranno necessari almeno 40mila euro». La città ha una squadra di calcio, la U.S. Saliceto, che ora dovrà chiedere in prestito un campo da calcio per allenarsi e disputare le partite.