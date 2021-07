Salina dei Monaci

Depressione retrodunale già in tempi antichi frequentata dai benedettini che qui estraevano l'oro bianco e oggi habitat ideale per numerose specie dell'avifauna migratoria. Separata da un lembo di spiaggia dal mare, circondata da dune sabbiose e macchia mediterranea, accoglie in un panorama mozzafiato una flora e una fauna uniche. E offre lo spettacolo straordinario dei fenicotteri rosa, che in stormi si librano nel cielo per planare con eleganza nella salina.

