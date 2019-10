Salini e Astaldi vincono la gara per i treni canadesi dell’Ontario

Il progetto segna il ritorno, dopo trent’anni, di Salini Impregilo in Canada, dove il gruppo ha contribuito allo sviluppo infrastrutturale realizzando, tra l’altro, una linea della metropolitana di Montreal e parte del progetto idroelettrico James Bay. Astaldi è presente in Canada dal 2012, attraverso la controllata Astaldi Canada Inc. con sede a Montreal, Quebec, con progetti nei settori hydro, dei trasporti urbani e dell’edilizia civile.

Si tratta della prima aggiudicazione che vede insieme Salini Impregilo e Astaldi dopo il lancio di Progetto Italia, l’operazione industriale promossa da Salini Impregilo per consolidare il settore delle infrastrutture in Italia, partendo dal coinvolgimento di Astaldi, e dare vita a un grande gruppo in grado di competere più attivamente sui mercati internazionali.

«Siamo orgogliosi di essere stati scelti per la realizzazione di quest’opera strategica di mobilità sostenibile. Un nuovo progetto vinto con Astaldi, a sottolineare ulteriormente le sinergie tra le nostre società» afferma Pietro Salini, amministratore delegato di Salini Impregilo. «Siamo entusiasti di tornare in Canada con la nostra esperienza globale per contribuire al piano di espansione della rete di trasporto della provincia dell’Ontario, a beneficio di residenti e pendolari. Con il progetto Hurontatio LRT - prosegue Salini - continua l’espansione del gruppo nel Nord America, con gli Stati Uniti che rappresentano il nostro più grande mercato unico per fatturato. Proprio negli Usa stiamo lavorando alla progettazione e realizzazione della prima vera ferrovia ad alta velocità tra Dallas e Houston».

Con un track record combinato di oltre 11.600 chilometri di linee ferroviarie e più di 650 chilometri di metropolitane, Salini Impregilo e Astaldi sono tra i protagonisti dello sviluppo della mobilità urbana ed extra-urbana, con progetti che offrono una valida alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali e privati con sistemi efficienti, sicuri e sostenibili, utili al decongestionamento del traffico nelle metropoli e alla riduzione dell’inquinamento.

Salini Impregilo è leader nel settore ferroviario e metropolitane. Recentemente consegnata la metro Cityringen, l’anello che circonda il centro storico di Copenaghen, Salini Impregilo è impegnata nella realizzazione della linea ferroviaria leggera Forrestfield-Airport Link a Perth, che collegherà la periferia orientale con l’aeroporto e il centro città. Negli Stati Uniti, il Gruppo sta lavorando al megaprogetto dell’alta velocità in Texas.