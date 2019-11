Salini Impregilo, già coperto l'aumento di capitale da 600 milioni L’operazione, che darà vita a Progetto Italia, sancirà l’ingresso di Cdp nel capitale della compagnia e la conseguente diluizione del socio Salini Costruttori che comunque parteciperà all'iniezione di liquidità con 50 milioni. Forti richieste dagli investitori istituzionali di Laura Galvagni

E' di fatto gia' coperto il book dell'aumento di capitale da 600 milioni lanciato in mattinata da Salini Impregilo. L'operazione, i cui proventi saranno destinati in via prioritaria a Progetto Italia (cioè la creazione di un campione nazionale che supporti le grandi opere e il settore delle costruzioni), come riportato da Radiocor, avrebbe registrato una domanda superiore all'offerta con richieste da investitori istituzionali qualificati. In questo senso, la qualità sarà anche un criterio chiave per l'allocazione degli ordini che avverrà nelle prossime ore. L'operazione sancirà l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale della compagnia e la conseguente diluizione del socio Salini Costruttori che comunque parteciperà all'operazione con 50 milioni.

Va ricordato che, di fatto, restavano da coprire 150 milioni di euro - la cui sottoscrizione era comunque garantita dal consorzio di collocamento - visto che Salini Costruttori - azionista di controllo del gruppo -, Cdp Equity, e le banche (Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e Unicredit) si erano gia' impegnati a sottoscrivere rispettivamente 50, 250, e 150 milioni. Gli impegni della Cassa e delle banche, ha precisato una nota, potranno essere progressivamente ridotti in funzione della sottoscrizione dell'aumento di capitale col collocamento: al tempo stesso, tuttavia, Cdp Equity ha chiesto di avere un'allocazione minima che le consenta di possedere il 12,5% del gruppo post aumento.