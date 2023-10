Salinità dei terreni, la ricerca scende in campo

Un’altra task del progetto mira ad analizzare il contenuto e il profilo dei principi chimici della porzione edibile e non delle piante alofite utilizzate, allo scopo di poterle inserire come novel food o come ingredienti nella dieta animale e umana, verificando le loro proprietà benefiche alla salute mediante sia test in vivo che in vitro.

A Roma, il gruppo di ricerca del Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin della Sapienza è coordinato proprio da Raffaele Dello Ioio con l’obiettivo di individuare il meccanismo molecolare che inibisce lo sviluppo delle radici quando una pianta si trova in un terreno con elevate presenza di sale. Il gruppo di ricerca si è concentrato su una pianta modello - la Arabidopsis thaliana, meglio conosciuta come Arabetta comune - per comprendere come le condizioni chimiche, fisiche e meccaniche del suolo interferiscano con lo sviluppo della radice alterando di conseguenza lo sviluppo della pianta in toto.

Partire dalle radici

«Rendere le radici tolleranti se non resistenti al sale è fondamentale sia per avere raccolti migliori in condizioni di alte concentrazioni saline nel suolo, sia per poter aumentare la vegetazione in alcune aree diminuendo i fenomeni che causano l’ipersalinizzazione - spiega il ricercatore - La radice è il primo e unico organo della pianta a venire direttamente a contatto con il sale nel suolo. Il sale attiva una serie di circuiti genetici nella radice che si traducono nell’inibizione della crescita di tutta la pianta per portarla il più velocemente a seme. Nel mio gruppo cerchiamo di comprendere quali siano questi circuiti, in quanto la loro comprensione permetterà di rendere le piante resistenti o tolleranti al sale nel suolo».

Intanto, anche l’Università Statale di Milano sta collaborando con il team di Dello Ioio per generare piante di riso resistenti al sale. I primi lavori della ricerca sono stati pubblicati su Communications Biology. «Non abbiamo una precisa data di fine lavori – commenta il ricercatore - poiché vi è molto da scoprire ed è spesso di difficile interpretazione, ma ce la stiamo mettendo tutta per accelerare al massimo i tempi in quanto l’emergenza è ormai tangibile».

Sul tema lavora anche il progetto AI4Soilhealth che per l’Italia vede in prima fila Isinnova al fine di identificare indicatori e proxies legati agli obiettivi stabiliti dalla Soil Health Mission Board.