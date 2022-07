Saliti a mille i sindaci pro-Draghi. E Meloni li attacca. Salvini da Berlusconi a Villa Certosa

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’aut aut di Conte -che esige «risposte chiare», o il M5s non potrà più «condividere una responsabilità diretta di governo»- avvicina sempre più la possibilità delle dimissioni di Draghi e delle elezioni anticipate. Conte gela le speranze di Letta, che vedeva spiragli per evitare la crisi e chiedeva ai 5S di «restare in partita» fino a mercoledì. È stata di nuovo sospesa fino alle 18 l’assemblea dei parlamentari del M5s. Resta la divisione tra l’ala degli ortodossi che condivide l’ultimatum di Conte a Draghi (“Risposte sui nostri 9 punti o non assumeremo responsabilità nel governo”) e i governisti che tornano a chiedere una tregua tra il capo del Movimento e il presidente del Consiglio in vista dell’intervento di Draghi mercoledì al Senato.

D’Incà a assemblea M5s, serve tregua fra Conte e Draghi



Nel suo intervento all’assemblea dei parlamentari del M5s (di nuovo sospesa, riprenderà alle 18), a quanto si apprende, il ministro Federico D’Incà (ala governista) ha chiesto una tregua per non mettere in difficoltà l’esecuzione delle riforme collegate al Pnrr e i progetti collegati, per il bene del Paese. D’Incà ha fatto inoltre riferimento alle difficoltà che ci sarebbero nel campo progressista in caso di voto anticipato.

Sindaci a sostegno Draghi, superata quota 1.000

Intanto cresce il pressing di sindaci e imprenditori perché Draghi resti premier «whatever it takes» e porti l’Italia al voto solo alla scadenza naturale della primavera 2023. Ha superato quota 1.000 il numero dei sindaci firmatari della lettera aperta per chiedere a Mario Draghi di restare al governo. Lo fa sapere il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, tra i coordinatori dell’iniziativa con il sindaco di Firenze Dario Nardella insieme a quelli di Venezia, Milano, Genova, Bari, Bergamo, Pesaro, Asti, Ravenna, Roma. «Noi Sindaci - così nella lettera -, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo. Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità».

Meloni: uso scorretto delle istituzioni



Un’iniziativa che non è piaciuta alla leader di Fdi Giorgia Meloni, che è partita all’attacco: «Mi chiedo se sia corretto che questi sindaci e governatori che rappresentano tutti i cittadini che amministrano, anche quelli che la pensano diversamente, usino le Istituzioni così, senza pudore, come se fossero sezioni di partito. La mancanza di regole e di buonsenso nella classe dirigente in Italia comincia a fare paura». A lei ha replicato il sindaco Nardella, facendole notare che «tra i firmatari ci sono moltissimi esponenti di centrodestra».

Financial Times: Italia ha ancora bisogno di Draghi



Ma il pressing è anche della stampa internazionale. «’L’Italia ha ancora bisogno di Mario Draghi». Titola così, inequivocabile, il Financial Times. Aggiungendo che «era inevitabile che la rara stabilità portata alla politica italiana da Mario Draghi non sarebbe durata» e ricordando che «la tensione che ribolliva da mesi all’interno della coalizione di governo italiana è alla fine traboccata» con lo strappo dei Cinque Stelle. «L’Italia è ora in crisi politica», scrive il giornale sottolineando che «è il momento peggiore». E annunciando che «questa settimana sarà cruciale, e non solo per l’Italia». Per il Financial Times «la prospettiva migliore è che Draghi continui a essere presidente del Consiglio il più a lungo possibile».