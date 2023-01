Salone di Bruxelles, le 15 novità da non perdere

DS dall'ammiraglia alla compatta DS3

La DS3 debutta a Bruxelles col nuovo look e non essere più siglata Crossback. Lo stile ispirato dalla ammiraglia DS7 si segnala per l’inedito muso e dei rivestimenti interni rivisti. Cambiamenti che non modificano lo stile generale, così come inalterata è l’offerta di motorizzazioni che prevede i benzina e diesel a cui sia aggiunge l'elettrica E-Tense con una batteria da 54 kWh che consente 400 km di autonomia e 500 se si viaggia unicamente in città. All’interno c'è un nuovo sistema di infotainment oltre ad un inedito volante con in più i comandi per i sistemi di assistenza alla guida.

Fiat la 500e e i commerciali elettrici

Fiat nello stand al Salone di Bruxelles esposto il modello di punta del brand italiano, la Nuova Fiat 500 a batteria fra gli Ev più venduti in Europa e che presto debutterà anche negli Usa. Al cinquino a batteria si affianca anche la Tipo con la motorizzazione 1.500 cc mild hybrid a benzina abbinata la cambio a doppia frizione e 7 rapporti. A cui si aggiunge la flotta di commerciali tutti in modalità elettrica: si tratta sia dell'E-Doblò, ma anche dell'E-Scudo e dell'E-Ducato. Una gamma piuttosto completa che assicura al brand una forte risposta alle esigenze di chi viaggia anche nei centri urbani.

Hyundai Ioniq 5 e Ioniq 6 le gemelle elettriche

Hyundai espone a Bruxelles due importanti modelli della sua gamma sempre più elettrificata. In particolare la berlina 6 di recente lanciata sul mercato e che offre un potenziale in grado di offerta in un settore in grande espansione. Se la Ioniq 5 aveva il compito di inaugurare il brand di modelli soltanto elettrico, la nuova 6 andrà a consolidare una squadra che verrà poi completata dal mega suv in arrivo nel 2024. L'elettrificazione della gamma passa anche attraverso il crossover compatto Bayon e il suv Tucson ibrido plug-in altri debutti in pubblico sia pure già disponibili sul mercato.

Jeep Avenger votata l'Auto dell'Anno 2023

Jeep Avenger fresca di premiazione di Auto dell'anno 2023 è in vetrina alla rassegna di Bruxelles insieme alla gamma elettrificata della Casa americana. Dalla Renagade e Compass con le motorizzazioni mild hybrid e plug-in alla Grand Cherokee 4xe, Wrangler 4x4. La Avenger è il primo modello elettrico di Jeep e rappresenta un modello strategico per Jeep sia perché è il primo a batteria, ma anche perché punta ad un settore molto affollato come quello dei B-Suv che il gruppo Stellantis è pronto ad offrire altre due alternative, quella di Fiat e anche di Alfa Romeo.

Mini espone il futuribile concept Aceman

Mini anticipa al Salone di Bruxelles il suo futuro mostrando ancora una volta il concept Aceman che prefigura un nuovo modello di serie a metà strada tra la versione 3 porte e la Countryman. Nello stand del marchio inglese ci sono anche l’elettrica Cooper SE e proprio la Countryman ibrida plug-in. All'interno è stato ridotta al minimo l’interfaccia ad un solo quadrante centrale e alla fila di interruttori a levetta. C’è, inoltre, un nuovo display Oled centrale, gestito da Android, ma che secondo Mini si basa anche sul sistema attuale che a sua volta peraltro si basa sul sistema adottato da Bmw.