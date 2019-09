Salone del camper / Bravia Swan 599 Trend by Peugeot

E' realizzato in collaborazione con Bravia Mobil partendo da un Peugeot Boxer L3H2 col motore BlueHDi da 165 S&S. Si tratta di un mezzo pensato per esaltare lo spirito “outdoor” garantendo, tuttavia, un elevato livello di confort all'interno oltre che una grande versatilità dell'abitacolo. Lungo poco meno di 6 metri, è disponibile anche nella versione Swan 636, lunga 36,5 cm in più e basato sulla versione L4H2 del Peugeot Boxer. Alto 2 metri e 59, ma anche in grado di garantire un'altezza interna di ben 1 metro e 89, il Bravia 599 può accogliere comodamente all'interno ben 4 persone.