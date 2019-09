Salone del Camper, ecco le 10 novità da non perdere da 14 al 22 settembre di Corrado Canali

L'anno scorso tra giugno e agosto i turisti nel nostro Paese sono stati 30 milioni, un milione in più rispetto al 2017, 16 milioni di italiani e 14 di stranieri e per il 2019 le previsioni sono rosee. Di questi 30 milioni, oltre 1,5 milioni sono stati coloro che hanno visitato l'Italia a bordo di un camper che è il mezzo più adatto per la vacanza all'aria aperta. In questo contesto si inserisce il Salone del Camper, la più importante manifestazione italiana del Caravanning arrivata quest'anno alla decima edizione prevista dal 14 al 22 settembre presso la Fiere di Parma, il quartiere fieristico da 400 metri quadrati.