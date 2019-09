Salone del camper / L'evasione connessa dello show van Citroen

Citroen espone a Parma tre soluzioni diverse. La prima è SpaceTourer The Citroenist Concept, un van moderno e dalla forte personalità, ispirato dal desiderio di libertà e di condivisione. Rappresenta uno spazio in cui vivere e lavorare, per momenti di evasione senza compromessi e restando sempre connessi. SpaceTourer The Citroenist Concept si pone l'obiettivo di rendere accessibile a tutti la l'evasione. Su base SpaceTourer ha un allestimento interno specifico e permette a due persone di dormire, di caricare due bici e disporre di mobile ad uso ufficio, connesso.