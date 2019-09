Salone del camper / Misure extra large per cinque passeggeri a bordo

La seconda proposta Citroen è l'Adria Matrix Axess 670 SC, realizzato in collaborazione con Adria-Mobil su base Jumper Furgone 36.5 L3 con il motore BlueHDi da 140 cv S&S. Omologato per cinque letto e misura 7,503 m di lunghezza, 2,299 di larghezza e 2,810 metri di altezza esterna. L'allestimento interno offre un ambiente confortevole e spazioso, caratterizzato da sedili guida girevoli, un'ampia zona letto in posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno di alta qualità e dotata di numerose soluzioni salvaspazio. Il prezzo è di da 53.500 euro.