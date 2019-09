Salone del camper / L'off-road a ruota libera col Concept by Dangel

A contendere la parte da protagonista di Peugeot c'è anche il Rifter 4x4 Concept by Dangel, il prototipo realizzato in collaborazione con lo storico partner della Casa Leone che ha realizzato in aggiunta il sistema di trazione integrale. Dotato del motore Diesel BlueHDi da 130 S&S del Rifter di serie, l'intrigante prototipo esalta lo spirito d'avventura del mezzo Peugeot. Inoltre la trazione integrale consente di ampliare il raggio di azione del veicolo, ma la tenda in stile Overland sul tetto consente agli occupanti di vivere l'off-road e gustarsi, magari, il tramonto da una posizione speciale.