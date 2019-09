Salone del camper / Qualità abitativa con standard da van di lusso

Terza proposta di Citroen il Giottiline Siena 397 su base Jumper Autotelaio 35 L3 e con motore BlueHDi da 140 cc S&S che si caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio abitativo interno, con la zona giorno separata dalla zona notte e letto centrale con bagno e doccia separati. L'allestimento prevede, tra l'altro, sedili guida girevoli oltre che regolabili in altezza e una confortevole zona living arredata con legno di alta qualità. Omologato per quattro persone, offre 5 posti e 4 posti letto. Il prezzo al pubblico del Giottiline Siena 397 by Citroen parte da 47.800 euro.