Salone del camper / La spaziosità a bordo è destinata a 4 passeggeri

L'allestimento interno è stato realizzato con una grande cura e comprende i sedili anteriori “captain chair” con piastre girevoli, un'ampia zona letto nella parte posteriore del mezzo, una confortevole zona “living” arredata con legni di alta qualità e numerose soluzioni salvaspazio per sfruttare al massimo la capienza del mezzo. Chiaramente, non può mancare una spaziosa cabina bagno per il confort dei 4 passeggeri per cui è di fatto omologato. Infine ecco il prezzo al pubblico del nuovo Bravia Swan 599 che è motorizzato da Peugeot e che viene proposta ad una base di 47.500 euro.