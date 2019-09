Salone del camper / Volkswagen si propone alle famiglie in campeggio

Per la prima volta, la variante di Beach è dotata di cucina. Finora, infatti, era riservata ai più esclusivi allestimenti Coast e Ocean. L'altra innovazione è il blocco cucina di grandi dimensioni per gli allestimenti Coast e Ocean, mentrea bordo del Beach è utilizzata una mini-cucina a scomparsa. Mentre il California Beach 6.1, grazie alla mini-cucina più stretta, può essere ordinato, a richiesta, anche con un divano a tre posti. In questo modo, per la prima volta, anche una famiglia di cinque persone ha la possibilità di andare in campeggio con un Vw California dotato di piccola cucina.