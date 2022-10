Salone dell’auto di Parigi 2022, istruzioni per l'uso. Tutte le novità in programma

Molti i brand cinesi presenti al Parigi 2022

L’arrivo in forze sul mercato europeo del marchio cinese BYD è segnato dal debutto a Parigi delle prime tre vetture commercializzate nel Vecchio Continente tra il 2022 e il 2023. Ecco allora che negli stand del Mondial de l’Auto 2022 è possibile vedere dal vero i SUV elettrici Atto 3 e Tang, oltre alla berlina Han, sempre a batteria. L'altra Great Wall Motors annuncia invece la sua presenza a Parigi con due dei suoi marchi, Ora e Wey, importati dal gruppo elvetico Emil Frey. La gamma Ora in particolare sarà rappresentata sia dall’elettrica Cat dal design retrò, mentre il marchio di lusso Wey porta alla rassegna l’inedito suv ibrido plug-in Coffee 01.

I cinesi di Seres e quelli vietnamiti di VinFast

Altro marchio cinese presente a Parigi è Seres, importante realtà che già collabora con il colosso delle comunicazioni Huawei. I modelli esposti sono Seres 3 e Seres 5, due SUV moderni ed elettrici che sono venduti anche in versione range extender (Seres 5). In Italia distribuzione e vendite sono affidate al gruppo Koelliker. La vietnamita VinFast sbarca sul mercato francese portando nei padiglioni della fiera parigina i suoi suv elettrici accreditati di 10 anni di garanzia: VF 6, VF 7, VF 8 e VF 9, gli ultimi due realizzati realizzati in collaborazione con Pininfarina. Tutti gli altri sono stati realizzati dall’atelier piemontese Torino Design.

Il suv ad idrogeno NamX Huv di Pininfarina

Un altro esordio assoluto di fronte al grande pubblico è quello della NamX HUV, un suv a idrogeno disegnato da Pininfarina che ha la particolarità dei serbatoi di gas rimovibili. Disegnato in collaborazione con Pininfarina, è un Suv alimentato da fuel cell a idrogeno e dotato di un serbatoio fisso e di sei capsule rimovibili, per un'autonomia dichiarata di 800 chilometri. L'Huv è parte di un ampio progetto industriale e tecnologico che i co-fondatori di Namx, Faouzi Annajah e Thomas de Lussac, intendono sviluppare riunendo i maggiori player del settore, utilizzando le migliori tecnologie attualmente esistenti e creando le soluzioni che ancora sono mancanti.

Mercedes presenta nell’extra salone la EQE suv

Mercedes non sarà presente nei padiglioni del Salone di Parigi, ma ha organizzato un evento all'interno del Museo Rodin per esporre in anteprima mondiale la EQE Suv anche in versione AMG. La EQE Suv è il modello a ruote alte derivato dalla berlina elettrica EQE e sarà offerta nella configurazione a cinque posti. E' probabile che la gamma dei motori e delle batterie sia la stessa della berlina, incluse le varianti sportive AMG. La EQE Suv sarà stilisticamente simile alla sorella maggiore EQS Suv che è già stata presentata che è, invece, il modello a ruote alte che si va ad affiancare alla EQS berlina che è l’ammiraglia a batteria del brand di Stoccarda.

FCA Bank espone al Salone di Parigi le soluzioni del futuro

Da segnalare poi la presenza della banca francese Crédit Agricole che assieme a FCA Bank, Leasys Rent, Agilauto e Sofinco Auto ha uno stand di 500 metri quadri, dove sono esposte modelli significati dell'attività del brand che in quasi cento anni di esperienza nel finanziamento auto, ha presentato i piani di sviluppo della propria attività “white label”, aperta a partnership con i marchi più innovativi, anche al di là del settore dell'auto. Insomma il passato ma anche il futuro in un settore centrale nell'acquisto di un’auto quello del finanziamento il più utilizzato.