Salone di Detroit 2023: non solo truck, Audi stupisce con una supercar elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

DETROIT - Il Salone dell’auto ricomincia dai truck, il format più gettonato negli Usa. Due i model year 2024: il Ford con l'F-150 aggiornato con un nuovo frontale e una tecnologia migliorata e di Jeep con il Gladiator, presentato in anteprima con dettagli estetici derivati dalla nuova Wrangler. Entrambi non arriveranno in Europa. In compenso Audi fa debuttare la RS E-Tron GT Ice Race Edition in edizione limitata di 99 unità per il Vecchio Continente. Celebra il 40° anniversario di Audi Sport. Ha un design esterno complesso. Il colore di base è silver metallizzato, ma c’è un rivestimento in alluminio con sfumature di bianco per creare un effetto tridimensionale.

Audi spiega che il look evoca i cristalli di ghiaccio. Ci sono anche accenti viola sul frontale. L’auto monta ruote nere da 21 pollici. Gli interni, poi, sono caratterizzati da pelle in colore argento sui pannelli centrali dei sedili, sugli archi delle spalle e sui fianchetti laterali. Il volante ha un mix di pelle e di Alcantara. Nell’infotainment è visualizzato il numero di serie del vettura e c’è anche un’illuminazione ambientale viola. Sotto al cofano ha il più potente dei powertrain a batteria quello da 646 cv e 830 Nm di coppia per 3,3 secondi da 0 a 100 kmh. Il prezzo è da definire. All'Audi spiegano che volevano che l'auto rendesse omaggio all’emozionante atmosfera degli sport motoristici e allo spirito delle leggende delle corse del passato, ma guardando al futuro.