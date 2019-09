Salone di Francoforte 2019: le novità in vetrina

Proseguendo con il colosso tedesco Volkswagen, i marchi appartenenti presentano una serie di interessanti novità: da Wolfsburg arrivano in anteprima mondiale il nuovo modello della terza era Vw, ID.3 affiancato da T-Roc cabrio e il facelift di Tiguan. Audi, marchio con sede a Ingolstadt, presenta AI, il Trail concept elettrico per off-road, la nuova generazione di A4 e Q3 Sportback e una serie di nuovi motori per alcuni modelli. Passando a Seat, anteprima mondiale per Cupra Tavascan concept e debutto per Tarraco Fr con motorizzazione plug-in. Passando a Skoda, anteprima mondiale per Citygo-e, la citycar in versione elettrica affiancata da Kamiq, Scala Montecarlo e il facelift di Superb. Tra le auto più potenti, Lamborghini presenta la prima hypercar elettrificata: Sián.



Come anticipato, il gruppo francese Psa non sarà presenta, a parte il marchio Opel che ha sede proprio a Rüsselsheim, in Germania. In anteprima sono presenti il restyling di Astra, la nuova generazione di Corsa e Grandland X plug-in hybrid.



Hyundai presenta in anteprima mondiale la nuova generazione della citycar i10 affiancata dal concept elettrico 45 che anticipa lo stile dei prossimi modelli coreani e dalla prima auto da corsa completamente elettrica sviluppata da Hyundai Motorsport.



Ford presenta Puma, il corssover che riprende un nome già utilizzato per un modello dell'Ovale Blu. A questo si affiancano la nuova generazione di Kuga e Explorer, il suv ibrido da 450 cv.

Honda presenta invece la versione definitiva del modello elettrico che anticipano avere 200 km di autonomia.