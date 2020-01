Salone di Ginevra 2020, chi ci sarà e chi darà forfait Le rassegne tradizionali dell'automobile non sono più di moda e le assenze diventano di anno in anno sempre più numerose. Anche il Salone di Ginevra, uno dei più prestigiosi del mondo deve correre ai ripari. Vediamo come. di Corrado Canali

2' di lettura

Ginevra 2020, il salone dell'auto si terrà da 5 al 15 marzo. Forse gli organizzatori avrebbero preferito una presenza più ampia per una rassegna che quest'anno festeggia, fra l'altro, la 90° edizione. Ma poteva andare anche peggio, vista la scelta di molte Case automobilistiche più che mai decise a disertare le rassegne tradizionali per avventurarsi in eventi talmente esclusivi da non prevedere il pubblico dei potenziali acquirenti.



L'elenco degli assenti vede quest'anno nomi di peso del settore automotive come Jaguar & Land Rover non pervenuto anche l'anno scorso o Lamborghini che fa sensazione vista la tradizione di novità sportive esposte a Ginevra, ma anche tre dei quattro brand del Gruppo Psa e cioè Citroen, Peugeot e Opel: solo Ds sarà, infatti, presente.



Non saranno al Palexpò l'area espositiva del Salone svizzero anche Ford, Mini, Nissan, Mitsubishi, Subaru e Volvo. Da segnalare che al pari di Peugeot che è in concorso con la 208, nemmeno Ford potrà, tuttavia snobbare completamente Ginevra dato che ha la nuova Puma fra le sette finaliste che si contendono il titolo di Auto dell'anno 2021 , assegnato il 2 marzo, poco prima dell'apertura del salone.



Gli organizzatori presi sicuramente in contropiede dalle tante rinunce non si sono, tuttavia, dati per vinti e hanno deciso di rendere sempre “memorabile” l'edizione 2020. L'ultima trovata, è una pista di prova sia pure indoor di 456 metri nella Hall 7 del Palexpo che in alternativa avrebbe sofferto degli spazi vuoti per le molte assenze.



Qui verrà allestito un circuito per non meno di 48 veicoli di 15 diversi produttori presenti al Salone, da Audi, a Bmw, da DS a Honda, da Hyundai a Kia. E ancoraMercedes, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota e Volkswagen. Si potranno prenotare tre giri al volante di un'auto a scelta, con un pilota come passeggero. Come approfittare di un'offerta davvero unica? Le prenotazioni avverranno attraverso una lotteria sull'app del Salone di Ginevra.