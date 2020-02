Salone di Ginevra senza italiani, ecco perché andrebbe cancellato per l’emergenza Coronavirus La 90°edizione del Salone di Ginevra vacilla a causa COVID-19 e la partecipazione italiana è quasi azzerata Scopriamo cosa sta succedendo dietro le quinte di Simonluca Pini

Il Salone di Ginevra 2020 si svolgerà regolarmente nonostante l'epidemia di Coronavirus, almeno secondo la versione ufficiale degli organizzatori al momento della realizzazione di questo articolo. A meno di cinque giorni dall'inaugurazione dedicata alla stampa, con i casi di contagio in aumento in tutta Europa, secondo gli organizzatori del Gims (Geneva International Motor Show) la 90° edizione si terrà come da programma. Il Covid-19, questo il nome del Coronavirus, lascerà però a casa la maggior parte del personale italiano dei marchi presenti a Ginevra.

Addio quindi alla possibilità di intervistare i presidenti e itop manager delle filiali italiane o gli addetti stampa di brand come Bmw, Hyundai, Kia, Mazda, Bosch, Alcantara, Renault, Honda, Suzuki e la lista è destinata ad aumentare. Non sarà presente neanche il Ceo di Ferrari e i manager di primo livello di Volkswagen Group, come da comunicazione odierna.

A questo elenco si aggiungerà gran parte della stampa italiana, impossibilitata a raggiungere Ginevra in seguito a direttive imposte dagli editori. Paura? No. Al contrario. Solamente senso di responsabilità verso i propri dipendenti e collaboratori. Oltre alle significative assenze dall'Italia – che rappresenta il terzo mercato in Europa– non si capisce il motivo di annullare la Fiera degli orologi di Ginevra, prevista dal 25 al 29 aprile prossimi, e non l'International Motor Show. Sicuramente gli investimenti economici tra le manifestazioni non possono essere paragonati ma in casi come questi l'attenzione alla salute dovrebbe prevalere sui bilanci.