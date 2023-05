Salone del Libro, perché la protesta è un esempio della democrazia

Tuttavia, è altrettanto ovvio ed evidente che appartiene alla fisiologia della vita repubblicana la protesta dei cittadini nei confronti del potere e che tale protesta sia particolarmente accesa. Attenzione, perché qui i particolari, come spesso succede, sono tutto: stiamo parlando di un membro dell'esecutivo, che presenta un proprio libro, nel quale tratta di argomenti di scottante interesse pubblico, nell'ambito di una manifestazione culturale certo importante, ma non l'unica. Dunque, anzitutto i componenti del governo, incarnando il potere, devono sopportare una maggiore carica di dissenso nei propri confronti, fino a quello frontale e radicale dell'impedire la parola.

I ministri, come tutte le figure pubbliche, hanno a disposizione una tale quantità di palcoscenici per esprimere le proprie idee che se in un'occasione viene loro impedito farlo poiché la protesta assume forme, sempre pacifiche, ma tali da non permettere la discussione, ciò non deve scandalizzare né tantomeno far gridare all’attentato alla democrazia.

Esempio di vita democratica

In altri termini: se un ministro in una precisa circostanza non riesce a parlare a causa di forti contestazioni, non si tratta di censura o di una ferita alla libertà di espressione sua o della sua parte politica. Da un lato il potere deve poter essere contestato anche ferocemente, purché in modo pacifico, dall'altro, in concreto, un singolo episodio non determina nessuna vera limitazione alla possibilità di esprimersi né del ministro né della sua parte politica.

Per questo i richiami a regimi del passato sono del tutto fuori luogo: in quei casi si esercitava o la violenza fisica da parte di bande organizzate (peraltro poi giunte al potere), oppure una ampia e opprimente censura organizzata dal potere stesso, mediante una legislazione liberticida. E lascia sorpresi anche l’agitazione (e il vittimismo) dei compagni di coalizione del ministro. Quella di cui è stata protagonista è proprio la vita democratica e ci sarebbe più da preoccuparsi se viceversa simili manifestazioni di dissenso fossero assenti, per conformismo o per paura delle conseguenze.