Salone di Los Angeles 2021, al via la prima vera rassegna dell'auto del post Covid

Los Angeles it's back. Alla Convention Center che è l'area espositiva dove si svolge tradizionalmente il LA Auto Show e cioè il salone internazionale dell'auto di Los Angeles devono avere temuto fino all'ultimo per la loro rassegna nonostante tutte le rassicurazioni della vigilia. E allora lo show go on... Puntuali alle ore 9.00 si è aperta la rassegna riservata per le prime due giornate dedicate ai rappresentanti dei media provenienti da tutto il mondo. Facce in molti casi note, ma che non si vedevano da due anni, tante sono state le edizioni del salone cancellate a causa della pandemia.

Subaru

Le principali anteprime programmate a LA

Non solo i marchi statunitensi, come Fisker che espone al salone il cossover elettrico Ocean in versione definitiva pronto a dare del filo da torcere anche a Tesla, ma anche vetture destinate ai mercati mondiali sia dei coreani di Hyundai e Kia che a Los Angeles espongono in anteprima mondiale due suv premium a propulsione elettrica rispettivamente la Seven e la EV9, ma anche i giapponesi di Subaru che negli Usa hanno il loro mercato principale e che non potevano non fare debuttare qui il primo elettrico, la Solterra, un suv realizzato in collaborazione con i cugini di Toyota.

Loading...

Stellantis è presente con numerosi suoi band

Dopo aver dato forfait al Salone di Monaco di Bavierain settembre Stellantis non poteva mancare all'appuntamento in California dove è presente in forze soprattutto coi sui marchi americani da Jeep a Chrysler da Dodge a Ram a cui però si aggiungono quelli del made in Italy e cioè Alfa Romeo e Fiat. L'occasione della rassegna sarà sfruttata per il primo debutto in pubblico della nuova Jeep Grand Cherokee che debutta propri alla vigilia della commercializzazione sul mercato americano mentre in Europa arriverà nel 2022. Ma ci sarà la possibilità di un breve contatto di guida qui al Salone.

Range Rover

Una delle star più attese sarà la nuova Range

Dopo il debutto super esclusivo a Londra la quinta generazione della Range Rover si svela al grande pubblico alla vigilia del lancio commerciale previsto nel 2022 Offerta con motorizzazioni mild hybrid a benzina e diesel e anche plug-in anche se conferma il top di gamma solo a benzina col super motore di 4.400 cc V8 bitubo da ben 580 cv. Oltre che completamente rinnovata da cima a fondo la Range 2022si segnala per un abitacolo all'insegna del lusso e anche della esclusività con la più recente generazione di dotazioni hitech a bordo. Il tutto a dei prezzi che da noi partiranno da 124 mila euro.

VinFast

VinFast due suv firmati dalla Pininfarina

Il produttore vietnamita presenta due suv elettici VF e35 e VF e 36 che verranno venduti ad un prezzo pari a 26 mila euro.A curarne lo stile è stata la Pininfarina che ne ha garantito il design moderno che combina curve morbide, linee nitide e finiture audaci, armonizzate in uno stile accattivante. Inoltre, gli interni sono creati con un'attenzione al confort, al lusso e alla dinamismo di guida. Dotata di batterie prodotte dal brand, hanno la trazione anteriore, un motore elettrico da 145 cv e l'autonomia di 285 km. Il brand vietnamita conta di venderli nei prossimi anni sia nel Vecchio Continente che negli Stati Uniti.