Salone del Mobile, dal 2024 un Osservatorio permanente dell’evento

Novità per Cucina e Bagno

Ma non è l’unica novità annunciata per il Salone del Mobile 2024. L’esperimento lanciato quest’anno su Euroluce – ovvero la revisione del layout per renderne più efficace, rapida e anche gradevole la visita da parte degli operatori – ha dato ottimi risultati, come risulta dalle oltre 1.200 interviste fatte dal Salone ai propri utenti durante l’ultima edizione. per questo, l’esperimento verrà esteso nel 2024 alle altre due manifestazioni biennali, Eurocucina e il Salone del bagno, con l’obiettivo di arrivare gradualmente a rivedere il layout e il concept di tutti i saloni. «L’87% degli intervistati ha detto che il Salone 2023 è stata un’esperienza “memorabile” – ha spiegato Maria Porro – riferendosi in particolare a Euroluce. Forti di questa esperienza siamo andati avanti, confermando la collaborazione con Lombardini 22 per il layout di tutto il Salone,c he anche il prossimo anno sarà su un solo livello, altro aspetto che è stato molto apprezzato da espositori e visitatori».

Industria del legno-arredo in frenata del 2023

Le aziende italiane del mobile continuano dunque a investire e innovare, anche in questa fase di incertezza sui mercati, che si riflette nei numeri del Monitor di FederlegnoArredo relativo al terzo trimestre di quest’anno, realizzato su un campione rappresentativo di aziende che pesano per il 18% in termini di fatturato sul totale della filiera legno-arredo. Numeri che fotografano un calo forse più significativo, e più rapido, di quanto atteso, sebbene, come precisa il presidente della federazione, Claudio Feltrin, «sapevamo che il terzo trimestre sarebbe stato negativo».

Il Monitor rileva infatti un -7,8% delle vendite nel periodo gennaio-settembre (rispetto allo stesso periodo del 2022) per l’intera filiera, con l’export (che pesa per il 41%) a -7,5% e il mercato interno a -8,1%. Più contenuto il calo per il macrosistema arredamento (-3,3%), grazie alla tenuta del mercato italiano (+0,3%), mentre si registra un’importante flessione dell’export (-6,4%), che incide per oltre il 51% sul fatturato compelssivo.

Il macrosistema legno perde il 14,5% nelle vendite, con un trend negativo più accentuato sul mercato interno (-15,6%), mentre l’export scende dell’11,4%.

Le previsioni delle aziende sono negative anche per l’intero anno, sebbene un po’ più ottimistiche rispetto ai nuemri del terzo trimestre: la filiera del legno-arredo dovrebbe registrare un -7% complessivo, con l’export a -7,2% e il mercato interno a -6,8%. Per l’arredamento il calo sarebbe del 3,7% (ma con un export a -6%), mentre per il comparto legno l’anno potrebbe chiudersi con un -11,5% complessivo (-11,6% Italia, -11,1% l’export).