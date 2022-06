Salone del Mobile, affluenza superiore alle attese e pieno di ordini per le aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando arriviamo allo stand di Giorgetti, l’amministratore delegato del gruppo, Giovanni Del Vecchio, sta aspettando un cliente di Pechino: «Ha fatto un giro lunghissimo per arrivare e al rientro dovrà farsi tre settimane di quarantena, ma non è voluto mancare», spiega l’imprenditore. Non è il solo: cinesi se ne sono visti davvero pochi in questi giorni al Salone del Mobile di Milano, ma non sono mancati i clienti importanti, che pur di esserci hanno fatto il giro del mondo e si sono rassegnati alla lunga quarantena. Lo stesso vale per i russi: meno che in passato, ma non assenti, anzi.

Affluenza superiore alle attese

Questo dà il polso di quanto Milano e il suo Salone, nonostante tre anni e due mesi di assenza causa pandemia (fatta eccezione per l’edizione speciale del Supersalone lo scorso settembre) si confermino l’appuntamento internazionale imprescindibile per il mondo dell’arredo-design. L’affluenza di visitatori in questi giorni ne è stata la conferma: i numeri ufficiali saranno resi noti questo pomeriggio, ma la sensazione è di un’affluenza superiore alle attese, sebbene non ai livelli del 2019, per motivi ben noti.

«Il nostro obiettivo era realizzare un grande evento business di portata internazionale e di qualità, a servizio delle nostre imprese e della comunità del design e ora posso dire che ci siamo riusciti – dice la presidente del Salone del Mobile, Maria Porro –. Penso che supereremo il target che ci eravamo dati. Ma la cosa più importante è che le aziende presenti hanno lavorato bene, hanno trovato nuovi contatti su nuovi mercati. Hanno fatto business ed è a questo che serve il Salone».

«È tornata la voglia di fare business in fiera e di programmarlo, di andare sul concreto e concludere ordini – spiega Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo –. Lo dico anche da imprenditore che partecipa con la sua azienda. Al di là dei numeri, c’è stata una maggiore qualità dei visitatori e maggiore concretezza».

È quello che ci sentiamo ripetere più spesso girando tra gli stand. Le lunghe code ci sono state, soprattutto nei primi tre giorni, ma a differenza del 2019 (l’anno record, con 2019), entrare negli stand non era una missione impossibile e c’è stato più tempo e spazio per far comprendere i prodotti e le nuove tendenze agli operatori. «Il movimento è stato superiore alle previsioni – conferma Michele Gervasoni, ceo dell’omonima azienda brianzola, parte del gruppo Idb –, con meno visitatori di tre anni fa, ma più concentrati e infatti gli ordini sono in linea con quelli del 2019».