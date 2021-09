Salone del Mobile, è corsa ai biglietti. Primo risveglio dei buyer esteri

3' di lettura

I cantieri all’interno del polo espositivo di Fiera Milano, a Rho, sono terminati. Dopo due mesi di lavoro senza sosta, ieri i curatori del progetto hanno passato il testimone alle imprese e ai designer che nei prossimi giorni dovranno definire gli ultimi dettagli per personalizzare gli spazi preallestiti e inserire i propri prodotti, in modo che tutto sia pronto, domenica mattina, per dare il via al Supersalone, l’edizione speciale del Salone del Mobile che sarà inaugurata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un settore in ripresa

Dopo due anni e mezzo, il design italiano ritrova così il suo appuntamento internazionale più importante, motore irrinunciabile di un settore che, nonostante le difficoltà della pandemia, nell’ultimo anno è riuscito ad agganciare la ripresa e ora cresce anche rispetto ai livelli pre-Covid. Secondo il Monitor di FederlegnoArredo, l’industria dell’arredamento e dell’illuminazione (29mila imprese che nel 2020 hanno generato un fatturato di 21 miliardi di euro, in calo dell’8,9% rispetto all’anno prima) ha registrato nel primo semestre 2021 una crescita delle vendite del 51,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, che sale addirittura al 67,3% per il mercato italiano, trainato dagli incentivi fiscali. Ma soprattutto, l’incremento è confermato anche nel confronto con il 2019, con un +14,3% complessivo dei ricavi (+21,4% sul mercato italiano). Anche le elaborazioni dei dati Istat sull’export nei primi cinque mesi del 2021 confermano il trend positivo, con un aumento del 5,7% rispetto allo stesso periodo di due anni fa. «La ripresa si è consolidata – osserva Feltrin –. Qualche preoccupazione, legata al diffondersi della variante Delta e alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, c’è, ma siamo fiduciosi che la crescita proseguirà anche nei prossimi mesi e l’anno chiuderà in positivo».

La sfida del Supersalone

All’interno degli spazi fieristici (68,500 mq su quattro padiglioni) curati dall’architetto Stefano Boeri e da un team internazionale di co-progettisti, esporranno 425 aziende del settore, 170 giovani creativi e 39 designer auto-prodotti, per un totale di oltre 1.900 progetti esposti. Numeri ridotti rispetto a quelli a cui ci ha abituato il Salone del Mobile negli ultimi anni (circa 1.200-1.300 espositori e 400mila visitatori nel 2019), ma vista la difficile situazione legata alla pandemia, gli organizzatori sono soddisfatti. «I brand più importanti ci sono quasi tutti e abbiamo buoni riscontri anche per quanto riguarda i visitatori – spiega la presidente del Salone del Mobile, Maria Porro –. I dati sui pre-accrediti sono positivi e da lunedì c’è stata un’impennata nella vendita dei biglietti». Positivo anche il numero di buyer internazionali selezionati, quelli che rientrano nel programma dell’Agenzia Ice, che porterà a Milano circa 250 operatori da tutto il mondo, comprese Asia e Americhe.

Aperto al pubblico

Una delle principali novità è l’apertura al pubblico per tutta la durata della manifestazione (anziché nel solo weekend come accade normalmente al Salone), con la possibilità anche di acquistare i prodotti esposti dalle aziende. Ma sono tanti gli elementi di innovazione introdotti da questo Supersalone e alcuni, in futuro potrebbero anche rimanere. «Credo che, come questo anno e mezzo ci ha cambiati, anche questo Supersalone ci cambierà e ci lascerà qualcosa – dice infatti Maria Porro – in particolare sul fronte del digitale e della sostenibilità. È un punto di svolta: sarà una manifestazione completamente sostenibile. Da qui non si torna indietro». Sarà un primo test anche per la nuova piattaforma online del Salone, lanciata a fine giugno scorso, fondamentale in questa fase storica in cui gli arrivi da molti Paesi sono ancora limitati a causa della pandemia, me che anche in futuro non potrà che confermarsi come uno strumento necessario di conoscenza e scambio con un pubblico internazionale.

Tra cultura e business

«Sarà un Salone che avrà un profilo anche culturale e popolare, oltre che commerciale – aggiunge Boeri –. Avremo il design del cibo, le scuole, i makers, la mostra del Compasso d’Oro, gli alberi di Forestami. Abbiamo portato la ricchezza della città di Milano al Salone per la prima volta e siamo contenti di questo».