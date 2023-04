Salone del Mobile, l’arredo cerca 40mila addetti entro il 2026

Nasce da qui il programma di sensibilizzazione e informazione che FederlegnoArredo sta portando avanti presso scuole e istituti superiori per far conoscere meglio la filiera del legno-arredo a presidi e docenti, ma anche a agli studenti e alle loro famiglie, comunicandone il valore aggiunto di creatività, innovazione e qualità, a cui non contribuiscono solo designer, progettisti e architetti, ma tutte le figure professionali coinvolte nel processo produttivo.

Incontro al Salone del Mobile

E dato che il Salone del Mobile di Milano è la vetrina più efficace per raccontare tutto questo, proprio la fiera ha fatto da cornice al primo incontro tra i vertici di FederlegnoArredo e i rappresentanti di alcune ITS Academy (Istituti tecnici superiori) di riferimento per il settore in Italia: l’ITS Alto Adriatico (Friuli Venezia Giulia), l’ITS Rosario Messina/Artwood Academy di Lentate sul Seveso (Monza Brianza) e l’ITS RED Academy in Veneto, con sede a Vicenza. A questi si aggiungono l’ITS Malignani di Udine e l’ITS Marche Academy Tecnologia e Made in Italy di Recanati, presenti comunque al Salone con i loro studenti. Istituti nati non a caso nei territori in cui la filiera del legno-arredo è maggiormente radicata e sviluppata, spesso anche grazie al contributo delle aziende stesse, che forniscono le dotazioni tecnologiche necessarie e accolgono i ragazzi per i periodi di stage e apprendistato.

In tema occupazione, il 21 aprile è stata anche la giornata dello sciopero dei lavoratori del settore per il rinnovo del contratto, indetta dai sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, che contestano l’aumento di 63 euro al mese proposto da FederlegnoArredo e chiedono invece 135 euro in più in busta paga.

Loading...