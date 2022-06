Salone del Mobile, Mattarella: qui il coraggio e la tenacia delle Pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

File lunghissime, come non si vedeva da tempo. Quello che il Salone del Mobile rappresenta per Milano lo si percepisce già scendendo in metropolitana dove, mascherine a parte, sembra che la pandemia non ci sia mai stata, tanto è gremita.



Prima ancora che i ministri Giancarlo Giorgetti ed Elena Bonetti tagliassero il nastro della 60esima edizione, assieme alla presidente del Salone Maria Porro, al presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin, al sindaco Giuseppe Sala e al governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, gli stand erano già gremiti.

Il mondo del design è tornato a Milano, questa è la sensazione nel giorno di inaugurazione del Salone, ascoltando lingue di tutto il mondo mentre ci mettiamo pazientemente in coda per entrare.

Mattarella: filiera innovativa e competitiva

Durante l’inaugurazione è stato letto anche un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo scorso settembre aveva inaugurato il Supersalone, testimoniando con la sua presenza l’importanza di questo evento per la ripartenza del settore e del Paese.

«Sono lieto di inviare il mio saluto ai partecipanti alla Sessantesima edizione del Salone del Mobile. Milano che, dopo le sofferte restrizioni dovute alla pandemia, segna il ritorno a un appuntamento di rilievo assoluto in un settore significativo dell’economia nazionale ed elemento di punta del Made in Italy - scrive il presidente-. È una affermazione di coraggio e tenacia che va apprezzata. La filiera del legno e dell’arredamento è caratterizzata da elevata competitività, alta intensità di innovazione e affermata efficienza organizzativa e costituisce un ambito nel quale la creatività delle piccole e medie imprese italiane raggiunge costantemente una delle sue massime espressioni».