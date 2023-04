Salone del Mobile, Milano attende il ritorno dei turisti extra-Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre tra i padiglioni di Fiera Milano, a Rho, fervono già i lavori per allestire gli stand del Salone del Mobile (in programma dal 18 al 23 aprile), anche il capoluogo lombardo inizia a prepararsi per accogliere centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo, con la speranza palpabile che quest’anno i numeri possano avvicinarsi a quelli del 2019, anni record di visite in fiera e in città.

I dati messi a disposizione da «The Next» (un report realizzato da Global Blue, specializzata nel settore del Tax Free Shopping, assieme a Lybra Tech, che sviluppa soluzioni tecnologiche per il settore turistico) offrono agli operatori del turismo e del commercio milanese un quadro decisamente positivo. Mancheranno ancora i russi, è vero, e i cinesi saranno certamente meno rispetto alle settimane del Design dell’epoca pre-Covid, ma le attese sono positive. «In questi tre anni la situazione è cambiato radicalmente – spiega Stefano Rizzi, managing director Global Blue Italy – . Nel 2019 le prime due nazionalità presenti a Milano durante la settimana del Salone erano i cinesi e i russi, che insieme rappresentavano il 50% dello shopping tax free in città, con il 41% e il 9% rispettivamente della spesa».

La nuova geografia dello shopping

Due nazionalità completamente sparite negli ultimi tre anni, compreso il 2022 che, nel complesso, ha comunque registrato un recupero del 90-95% rispetto ai livelli di shopping tax free (quindi fatto da clienti di Paesi extra-area euro), grazie al contributo fondamentale di americani, brasiliani, emiratini, ma anche britannici. «Quest’anno non avremo probabilmente altrettanti turisti in arrivo dai Paesi arabi, perché le date del Salone del Mobile coincidono con quelle del Ramadan, ma ci aspettiamo ancora molti americani e un ritorno dei cinesi», aggiunge Rizzi. Basti pensare che nelle ultime due settimane la spesa dei visitatori cinesi in città ha raggiunto circa il 50% dei volumi del 2019: difficile pensare che questa tendenza positiva non sarà confermata anche nei giorni della Design Week.

Stati Uniti principale Paese d’arrivo

Inoltre, le analisi di Lybra Tech rilevano una crescita del 14% delle ricerche di viaggio e soggiorno realizzate tra inizio novembre e fine febbraio per il soggiorno in aprile, con l’80% della domanda da parte di stranieri, in arrivo principalmente dagli Stati Uniti, seguiti dal Regno Unito e dal Brasile. Il giorno più ricercato è il 18 aprile, giorno di apertura del salone.

«In questo contesto post-pandemia, in cui la mappa delle provenienze al Salone del Mobile è così cambiata, conoscere le provenienze dei visitatori è fondamentale per gli organizzatori, per poter organizzare l’accoglienza e l’offerta nel modo più adeguato», osserva Rizzi.