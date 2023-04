Il Salone del Mobile chiude con 307mila visitatori e archivia l’epoca Covid

Salone del Mobile 2023: le novità delle aziende Photogallery19 foto Visualizza

Stand affollati e affluenza in aumento

Ma non c’era bisogno di attendere i numeri ufficiali per affermare che il Salone 2023 è stato un successo. Bastava percorrere i corridoi della fiera in un qualsiasi giorno della settimana, osservare i volti e ascoltare lingue di tutto il mondo, per rendersi conto di quanto questa manifestazione sia ancora un evento imprescindibile per chi lavora nel settore dell'arredamento, che si tratti di produttori, rivenditori, progettisti o interior designer. Basta ascoltare i commenti dei tanti espositori presenti con i loro marchi, che esprimono entusiasmo e sorpresa per la quantità e la qualità dei visitatori. «Abbiamo dovuto contingentare gli ingressi per consentire a chi entrava di vedere con calma le nuove collezioni», dice ad esempio Marco Piscitelli, ceo di Molteni&C, che aggiunge: «Per quanto ci riguarda, credo che il saldo finale sarà anche superiore a quello del 2019. In ogni caso, con questa edizione ci siamo lasciati alle spalle il periodo del Covid». Affluenza in aumento anche per l'azienda veneta Lago, che solo nei primi due giorni ha raggiunto i 10mila accessi, più che raddoppiando i numero dell'anno scorso. «Noi abbiamo avuto una media di 9-10mila visitatori al giorno – dice Claudio Luti, presidente di Kartell –. Ma più che i numeri, l'aspetto importante è che i clienti si sono seduti al tavolo e hanno finalizzato ordini e inoltre abbiamo avviato molti nuovi contatti».

Salone del Mobile, parlano gli imprenditori: la Cina è importante, ma investiamo anche in Italia

Momento di business decisivo per il settore

Sì, perché in questa fiera le aziende lavorano e firmano ordini. «Il Salone si conferma un grande motore per il sistema, capace di ottimizzare i tempi e valorizzare le nostre imprese», dice Maria Porro, presidente del Salone, che tira un primo bilancio di questa edizione piena di novità, dal nuovo layout di Euroluce alla disposizione di tutti gli stand su un unico livello. «Espositori e visitatori hanno apprezzato queste trasformazioni – spiega – e gli strumenti digitali messi a disposizione per gestire meglio i flussi dei visitatori, che comunque nei prossimi mesi cercheremo di migliorare ulteriormente».

Anche per Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, il nuovo format di Euroluce è stata una sfida vinta: «Sappiamo che le fiere devono cambiare ed evolvere, per continuare a giocare un ruolo importante nel business delle aziende e con Euroluce abbiamo dimostrato che si può fare – spiega Feltrin –. È un processo di cambiamento, intrapreso necessariamente durante la pandemia, ma che guarda oltre la pandemia e continuerà a evolvere, estendendosi anche ad altri ambiti del Salone. Gli espositori hanno investito bene le loro risorse, i visitatori hanno investito bene il loro tempo. Lo dicono i numeri, lo dice l’entusiasmo che si è respirato durante la settimana e lo dice la massiccia presenza della stampa e delle istituzioni con cui abbiamo condiviso temi fondamentali per il legno-arredo come formazione, internazionalizzazione, sostenibilità e filiera corta con legname made in Italy».

Il ritorno dei cinesi e i mercati emergenti

Un altro aspetto di grande soddisfazione è la presenza estera, che ha raggiunto il 66% dei visitatori, con il ritorno superiore alle attese della Cina, nuovamente in testa alla lista dei Paesi di arrivo (secondo le rilevazioni di venerdì sera), seguita da Germania, Francia, Stati Uniti, Brasile, Spagna e India. Mercati storici e mercati emergenti, dunque, a cui vanno aggiunti quelli africani, anch'essi in aumento. «Il Salone fornisce sempre delle sorprese – osserva Massimiliano Messina, presidente di Flou –. Normalmente noi a dover andare in giro per il mondo in cerca di partner e spesso, soprattutto per le aziende più piccole, non è facile avvicinarsi a certi Paesi. Qui invece è il mondo che ci viene a cercare e si avviano contatti e progetti inaspettati».

TUTTI I VIDEO DALLE NOSTRE INVIATE AL SALONE