Salone del Mobile, il ritorno: in fiera 2mila espositori, a Milano 800 eventi

È la sostenibilità il minimo comun denominatore dei 106 eventi selezionati e sostenuti, tramite bando, dal Comune di Milano, come spiega l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello. Lo stesso tema è al centro del Salone stesso, spiega la presidente Maria Porro, in particolare attraverso la grande installazione curata da Mario Cucinella al padiglione 15 e il ricco programma di talk ma, soprattutto, grazie alle scelte di investimento delle aziende del mobile, testimoniate non soltanto dai prodotti esposti in questi giorni in Fiera.

Le attese degli operatori

Sui numeri che caratterizzeranno questa settimana, gli organizzatori restano prudenti: l’ultima edizione prima della pandemia, nel 2019, registrò un record assoluto sia in fiera (circa 400mila visitatori), sia in città (quasi mezzo milione di presenze). Difficile prevedere che cosa accadrà quest’anno: pesano la guerra in Ucraina e i limiti agli spostamenti a causa del Covid che ancora permangono in alcuni Paesi, in particolare la Cina, da cui fino a tre anni va arrivava il gruppo più numeroso di visitatori. Tuttavia, le premesse sono molto positive. «Ci confrontiamo ogni giorno con albergatori, ristoratori, tassisti e commercianti e la sensazione è positiva – spiega l’assessora Cappello –. Milano c’è e conferma il suo ruolo anche dopo due anni difficili. La città produce il 18% del valore aggiunto nazionale per il settore del design e conta oltre il 14% degli addetti italiani. Ma al di là del valore di questa industria per il territorio, che è importantissimo, c’è il desiderio e la voglia di raccontare la possibilità di ripartire».

Dello stesso avviso Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano: «I bilanci li faremo alla fine della settimana, ma siamo fiduciosi – osserva –. Durante la pandemia abbiamo avuto il timore che Milano si stesse spegnendo e rischiasse di perdere quella spinta che Expo 2015 aveva accelerato. Invece la città è tornata più attrattiva di prima, anche grazie a un lavoro di sistema di tutte le sue componenti, istituzioni e imprese. Soprattutto, è tornata a richiamare l’interesse dei giovani e noi sappiamo quanto il nostro Paese abbia bisogno di questo». Paolo Casati, creative director di Brera Design District e fondatore del portale Fuorisalone.it si spinge oltre: «Solo a Brera abbiamo 230 eventi tra i nostri aderenti e gli showroom delle aziende. Non mi sorprenderebbe se, complice anche la stagione, riuscissimo a eguagliare o persino superare le presenza del 2019 al Fuorisalone».

Alberghi pieni, prezzi alle stelle

Qualche numero c’è, a supportare questo ottimismo: uno su tutti, le prenotazioni negli alberghi. «Per i primi tre giorni, almeno nei quartieri che ospitano la maggior parte degli eventi, il tasso di riempimento sfiora il 100% – conferma Maurizio Naro, presidente di Apam, l’Associazione albergatori Milano –. Ci avviciniamo ai livelli pre-Covid per quanto riguarda la settimana del design e questo dà speranza che anche il turismo business possa recuperare il terreno perduto, accanto a quello leisure che ha dimostrato maggiore vivacità». Anche i prezzi, purtroppo, sono tornati quelli del pre-pandemia, con tariffe mediamente raddoppiate rispetto ai valori “normali”: una camera doppia, nei giorni del Salone, costa mediamente 340 euro a notte, anche se non mancano convenzioni aziendali per gli espositori e i loro staff e clienti, assicura Naro. Buone anche le attese sugli arrivi dall’estero, che dovrebbero rappresentare la metà circa delle presenze, provenienti soprattutto dall’Europa, ma anche da Stati Uniti e Canada, dal Sud America e dal Medio Oriente.