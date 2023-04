Salone del Mobile, dalle startup showroom digitali e lampade da bucce d’arancia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Salone del Mobile si apre al mondo delle startup, con un'area interamente gestita da Designtech, la piattaforma di innovazione sul design, che ha selezionato le migliori nuove imprese italiane e internazionali nell'ambito dell'arredamento e di quelle tecnologie che avranno impatto sul futuro del living quali biotech, IoT, AI, blockchain oltre a stampa 3D, realtà aumentata.

Il valore dell’innovazione

«La consapevolezza che l'innovazione sia la strada da perseguire per accrescere il valore delle aziende che operano nell'ambito del design è già parte del bagaglio di esperienze e della cultura di Designtech», ha sottolineato Ivan Tallarico, co-fondatore e ceo: «Anche nel design la richiesta di innovazione suscita l’offerta e noi abbiamo deciso di selezionare alcune delle startup più significative, sia italiane che internazionali, in diversi ambiti tecnologici, quindi da tecnologie come la blockchain per certificare la qualità e la provenienza dei prodotti, alla realtà aumentata per rappresentare gli ambienti. Anche costruttivamente lo stand di Designtech è realizzato con la collaborazione di startup che si occupano di impiegare materiali sostenibili. Crediamo sia molto interessante portare dentro al Salone, che è già ricco di contenuti, anche elementi di innovazione, che non sono tipici della manifestazione».

Loading...

Le nuove rotte del design: leggi lo speciale Salone 2023

Scarti trasformati in lampade

Tra le realtà presenti in fiera: Krill Design è un’azienda italiana specializzata nello sviluppo di prodotti di design all'interno di un processo circolare e sostenibile al 100% che ha già realizzato una lampada a partire dalle bucce di arancia. SuperIo è invece una startup giapponese che si occupa della virtualizzazione di showroom per avvicinare nel cloud clienti e brand. Kindof riutilizza il tondino d'acciaio nervato per creare una linea di elementi d'arredo creativi.

Nell'ambito della proposta di smart furniture, Hi-Interiors espone al Salone la collezione luxury smart bed. MyLime è una piattaforma di blockchain flessibile e modulare che opera con un sistema di verifica dell'intera supply chain con l’obiettivo di tutelare brand e processi produttivi.