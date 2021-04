Salone del Mobile verso una decisione. L’appello di Sala e Albertini

2' di lettura

Salone del Mobile sì o Salone del Mobile no? La decisione del cda di FederlegnoArredo Eventi (la società organizzatrice) ancora non c’è, perché il board starebbe cercando una soluzione all’unanimità, che possa tenere assieme la posizione di chi ritiene che non ci siano le condizioni per svolgere la manifestazione con successo e di chi vorrebbe salvaguardarla, visto che è già stata annullata l’edizione del 2021, eventualmente anche con una formula diversa da quella tradizionale.

Una parola definitiva è attesa a breve, anche perché continua il pressing della politica che già si era fatta sentire ne giorni scorsi: «Spero che gli operatori dell’arredo considerino il loro ruolo anche sociale e non solo imprenditoriale e che quindi il Salone si faccia, al meglio», ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, lanciando l’ennesimo appello agli espositori del Salone del Mobile attualmente in programma dal 5 al 10 settembre, ma fortemente a rischio.

Le imprese, in buona parte, non lo vogliono fare: troppi gli investimenti necessari e troppe le incertezze: difficilmente, ci raccontano molti imprenditori, a settembre potrà esserci un afflusso adeguato di operatori dall’estero, che motivi gli sforzi necessari per partecipare al Salone. Sforzi non solo economici, ma anche logistici e organizzativi, soprattutto con una campagna vaccinale ancora non avanzata. Senza contare che la data di settembre è troppo vicina a quella di aprile 2022, quando tutti auspicano che si potrà tornare a fare la fiera.

Ma la decisione del cda deve tenere conto anche del ruolo che il Salone ha per l’economia e l’immagine della città di Milano, se non addirittura del Paese.

«Non potrà essere il Salone degli anni scorsi – precisa Sala – né per numero di visitatori né per dimensioni, ma sarebbe un segnale importante». Per parlare di vera ripresa, spiega il sindaco, «puntiamo su settembre e da questo punto di vista l’accoppiata tra design e moda è strategica. Mi pare che gli operatori della moda sono molto allineati nella volontà di ripartire».