Auto, le 10 novità europee al Salone di Monaco 2021

Tante assenze rispetto al passato ma non sono mancate le novità di rilievo all'IAA Mobility 2021 di Monaco di Baviera, evento che sostituisce il tradizionale salone di Francoforte. Come tradizione i costruttori tedeschi hanno avuto il ruolo principale, a partire da Mercedes e Bmw, ma non sono mancate anche le novità firmate Renault.



2/11 Menu