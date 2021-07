Salone nautico di Genova già tutto esaurito: «I big al gran completo con mille marchi»

3' di lettura

Segna già il tutto esaurito, quanto a spazi per gli espositori, la 61° edizione del Salone nautico di Genova, che si svolgerà tra il 16 e il 21 settembre prossimi, organizzato, come di consueto, da Confindustria nautica, con il supporto di Comune di Genova e Regione Liguria. Un’edizione, come quella dell’anno scorso, all’insegna delle misure di sicurezza anti-Covid che hanno consentito alla kermesse di essere l’unica fiera della nautica svoltasi in Europa nel 2020.

Il boat show 2021, peraltro, sembra partire col piede giusto sotto il profilo delle presenze: gli organizzatori contano più di mille barche (comprendendo anche i progetti) e quasi mille brand in mostra; spazi espositivi aumentati del 14%, nonostante i cantieri che circondano l’area (per la realizzazione del waterfront di Levante di Renzo Piano); una superficie di 200mila metri quadrati, di cui l’85% all’aperto.

Presenti tutti i big

Ma non solo. Perché il sold out totalizzato da luglio regala al salone anche il ritorno di tutti i grandi nomi della nautica sulle sue banchine, anche di quelli che non erano più presenti da anni: Baglietto, Ferretti, Cranchi Yachts, Absolute, Arcadia yachts e Sirena Marine. Oltre a conferme di top player, nel settore degli yacht a motore, che già negli anni scorsi erano stati presenti a Genova: Sanlorenzo, Azimut Benetti, Fipa, Amer Yachts, Bluegame, Pardo Yachts, Rio Yachts, Sessa Marine e, dall’estero, Princess e Sunseeker. Ma ci saranno anche i grandi cantieri, italiani ed esteri, del mondo della vela.

Il layout del Salone nautico 2021

Nuovo layout

Il salone quest’anno avrà un layout completamente trasformato, grazie all’abbattimento del muro di passeggiata che divideva due banchine (la C e la E), che ha consentito di crearne una monoplanare senza soluzione di continuità tra il padiglione B e la cosiddetta nuova darsena. In questo modo la superficie disponibile a terra è aumentata del 14%. Ma anche la superficie in acqua segna una crescita del 19% grazie al completamento della darsena ormeggi per le imbarcazioni fino a 15 metri, all’utilizzo di nuovi pontili e alla darsena Waterfront marina, infrastrutturata da Amico & Co per yacht fino a 100 metri.

Insomma, quello del 2021 sarà un salone già rinnovato, in attesa di arrivare al 2023, anno in cui è previsto il completamento dei lavori del waterfront di Levante (che assicurerà 200 posti barca in più): in quel momento, ha detto il presidente di Confindustria nautica, Saverio Cecchi, «il nostro diventerà il salone più bello al mondo».