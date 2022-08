Salone Nautico da tutto esaurito, raddoppiate le vendite di biglietti

Nel corso del Salone, peraltro, aggiunge Bucci, «si svolgerà l’evento Millevele, altra regata alla quale parteciperà una barca dello stesso tipo di quelle che faranno la competizione intorno al mondo e che si gioverà della partecipazione di tutti i nostri yacht club e di moltissimi velisti».

L’Ocean race, così come «la blue economy – conclude Bucci – fanno parte della strategia per cui noi investiamo nelle nostre core competence: Genova ha dalla sua parte il clima, il mare e le competenze nel campo dell’hi-tech. E investiamo appunto su queste tre cose».

Presentazioni a Dubai e New York

Nel 2022, ricorda a sua volta Cecchi, «in collaborazione con Ice Agenzia, abbiamo lanciato, a marzo, il 62esimo Salone nautico a livello mondiale all’Expo Dubai e, a luglio, l’abbiamo presentato nel cuore di Manhattan, nella sede storica del New York Yacht Club. Gli Usa, peraltro, rappresentano il primo mercato per la nautica da diporto italiana nel mondo, con 10 anni di crescita continua a due cifre».

Cecchi non nasconde un certo disappunto per il fatto che si voterà durante lo svolgimento della kermesse. «L’industria – dice – non può permettersi gli stop della politica né di altro genere. Non nascondiamo il dispiacere per la caduta del Governo Draghi. Dal punto di vista istituzionale, stiamo lavorando a diversi tavoli con i ministeri di un esecutivo che terminerà i lavori prima del tempo e dovremo quindi attendere che si formi il prossimo. Il Salone nautico è, inoltre, un palcoscenico prezioso per poter parlare dei provvedimenti necessari al settore; e sappiamo già che quest’anno lo faremo con un Governo che esce di scena e uno non ancora formato. La macchina del Nautico, comunque, non si può fermare, il lavoro va avanti».

Anche gli espositori sono infastiditi dalla complicazione di dover andare alle urne durante lo svolgimento del Salone. «Gli espositori – chiosa il sindaco Bucci – mi hanno già chiesto come faranno a votare il 25 settembre. Vedremo se riusciremo a ottenere qualcosa, per cercare di facilitare loro l’esercizio del voto. Non penso, invece, che questo rappresenti un problema per i visitatori, perché potranno votare sia al mattino, prima di andare al Salone, sia la sera, dopo averlo visitato».