Salone di Nuova Delhi 2020 / Great Wall Haval

Il marchio Haval della Great Wall è diventato il più grande in Cina per la vendita di suv e ora sta iniziando le esportazioni in India. Proprio per questo, Great Wall ha fatto il suo esordio a New Delhi nel 2020. Il suv più venduto in Cina, l'Haval H6, è tra i debutti sul mercato indiano, insieme al più piccolo H4 che dovrebbe essere in vendita sul mercato indiano nel 2021.