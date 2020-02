Salone di Nuova Delhi 2020/Kia Sonet

Sonet è un nuovo suv che entrerà in produzione entro la fine dell'anno come modello più piccolo del brand coreano. Presentata in anteprima a Nuova Delhi, la Sonet è un'auto gemella della Hyundai Venue, rivelata per la prima volta a New York, l'anno scorso. Kia è un costruttore relativamente nuovo per il mercato indiano, mentre il marchio Hyundai è secondo solo a Maruti Suzuki in termini di quota di mercato. Un suv che si posizione al di sotto della Kona. La seconda generazione di Creta sarà svelata più avanti nella settimana allo spettacolo.