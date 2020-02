Salone di Nuova Delhi 2020/Maruti Suzuki Futuro-e

Maruti Suzuki ha una quota di poco meno del 50% dell'intero mercato indiano, una posizione dominante che ha sfruttato al meglio con una serie di modelli nel settore di mercato delle vetture con lunghezza inferiore a 4 metri e con una vasta rete di concessionari. Con i suv non è stato così veloce come i rivali di Hyundai, ma oggi ha tutte le carte in regola per affermarsi con un nuovo concept chiamato Futuro-e che anticipa un nuovo modello crossover. La versione di produzione dovrebbe introdurre prossimamente un nuovo linguaggio di design per tutti i modelli Maruti Suzuki.