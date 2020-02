Salone di Nuova Delhi 2020/MG Marvel X

Il vasto stand di MG Motor comprende 14 modelli oltre a trattarsi delle prima volta che ha esposto al Salone di New Delhi. Sebbene una grande parte dei modelli possa apparire nuova, molti sono in realtà versioni ristilizzate dei modelli Roewe già in vendita in Cina. La capogruppo SAIC ha scelto MG per guidare la “carica” in India. Tra i “nuovi” MG c'è un elegante suv coupé elettrico chiamato Marvel X. MG sta anche valorizzando pesantemente le sue radici britanniche sul suo stand, con raffigurazioni accanto ai nomi dei cartelli stradali che includono Oxford Street e Abbey Road.