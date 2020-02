Salone di Nuova Delhi 2020/Renault K-ZE

Il Kwid è il micro-suv a basso costo di Renault per l'India ed è ora destinato a generare una versione elettrica chiamata K-ZE che sarà messa in vendita per la prima volta in Cina entro la fine dell'anno. Si dice che l'autonomia sia di 155 miglia da un pacco batterie da 26,8 kWh che alimenta l'auto tramite un motore elettrico da 45 cv. La KZ-E dovrebbe essere assemblata direttamente in India.