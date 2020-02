Salone di Nuova Delhi 2020/Skoda Vision IN

Skoda ha annunciato piani ambiziosi per aumentare le sue vendite di quasi otto volte in India nei prossimi anni fino a 100.000 unità e gran parte di successo dipende dal modo in cui viene ricevuta la versione di produzione del suo nuovo Vision IN SUV. Vision IN è supportato da una versione realizzata localmente con oltre il 90% delle parti locali e da un'altezza da terra rialzata per renderla più adatta alle cattive condizioni stradali dell'India. Le vendite inizieranno entro la fine dell'anno e saranno affiancate da una nuova tre volumi.