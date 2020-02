Salone di Nuova Delhi 2020/Tante assenze ma qualche ritorno

L'Expo di New Delhi 2020 (7-12 febbraio) non è immune da una serie di assenze di importanti produttori, un tema del resto che è comune anche ad altre rassegne motoristiche in tutto il mondo. Quest'anno, tuttavia si è assistito anche ad una serie di importanti ritorni, oltre che di rilanci in grande stile e di nuovi ingressi come quelli di Skoda, Volkswagen e MG Motor sulla base di un potenziale di crescita nel mercato automobilistico indiano che secondo le previsioni più accreditate potrebbe addirittura raddoppiare gli attuali sei milioni di unità vendute all'anno entro la fine del decennio.