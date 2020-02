Salone di Nuova Delhi 2020/Volkswagen Taigun

Il Taigun, un nome usato per la prima volta su un concept nel 2012 e 2014 quando era basato sulla city car Up!, finalmente ritorna nel 2020 ma questa volta basato sulla piattaforma MQB A0 come fratellino dello Skoda Vision IN. Come lo Skoda, sarà disponibile anche in una versione tre volumi realizzata sulla medesima piattaforma. Curiosamente, Skoda è vista come un marchio più premium di VW in India al punto che la Casa Ceca che è stata scelta per essere responsabile delle operazioni dell'intero Gruppo Volkswagen in India.