Salone di Shanghai, tutte le anteprime della più grande rassegna 2023. Va in scena la potenza cinese

Il Salone di Shanghai (22-27 aprile) fotografa una Cina che è ormai il centro gravitazionale dell’auto, oltre che della mobilità mondiale di oggi e lo sarà anche di domani. Ma se fino ad ieri l’industria automobilistica puntava a soddisfare solo l’enorme mercato interno, le mire espansionistiche dei brand cinesi guardano sempre di più al mercato europeo e a quello italiano in particolare. Non a caso il colosso Chery ha deciso di fare debuttare entro l’anno ma soprattutto in prima battura in Italia, il nuovo brand Omoda che verrà in seguito affiancato da una gamma di nuovi modelli elettrici e ibrida plug-in nei prossimi 3 anni.

Salone di Shanghai, Omoda il suv di Chery che sarà in vendita in Italia

Partiamo dai costruttori locali e da Byd che oltre a preparare la prima fabbrica di auto in Europa e in attesa che arrivino in Italia i primi modelli elettrici Han, Tang e Atto 3 espone al salone una rivale della Mercedes Classe G nota per ora col nome in codice F. Un suv lungo 5 metri e disponibile sia in versione elettrica che plug-in hybrid a cui si aggiunge un altro suv elettrico Song L. Chery, invece, propone un nuovo suv medio siglato per ora eQ7 destinato per il momento soltanto al mercato interno, oltre ad esporre il suv compatto Omoda per l’Italia.

Salone di Shangai, Lynk & Co 8 lancia il suv medio su base Volvo

Il marchio Link & Co che fa parte del colosso di Geely già noto in Europa espone a Shanghai l’inedito suv medio che è stato realizzato insieme a Volvo, l’altro brand di proprietà di Geely. Sotto al cofano dispone di un motore ibrido plug-in di 1.500 cc che verrà poi affiancato anche ad una variante elettrica. I cinesi di Nio noti per la loro presenza in Formula E fanno, invece, debuttare la versione aggiornata della ES6 che dovrebbe sfruttare una nuova piattaforma che è in grado di garantire alla vettura cinese sia delle migliori prestazioni che anche più autonomia.

Salone di Shanghai, Polestar fa debuttare in anteprima mondiale la 4

Sempre e solo suv, ma del resto in Cina e non solo è la tipologia di vettura ormai più richiesta. Un modello che si annuncia interessante è la Polestar 4 che debutta al salone, ma che punta a sfidare la vettura a ruote alte più venduta in Europa, la Tesla Model Y. La 4 si annuncia da subito come la più veloce delle vetture del marchio svedese di Geely. L’altra novità del gruppo cinese che gestisce anche Volvo è la Zeekr X che è lancia una hatchback elettrica destinata di sicuro anche al mercato europeo. Lunga 4,45 metri è proposta in due potenze: 272 e 428 cv.

Salone di Shanghai, in Cina dopo i suv c’è tanta richiesta di monovolumi

Great Wall Motors espone a Shanghai un mega van siglato col marchio Wey e ribattezzato Gaoshan. Un multispazio in versione premium lungo più di cinque metri e disponibile in 7 posti e motorizzato con un’unità ibrida plug-in con un’autonomia in elettrico di 150 km. L’obiettivo di intercettare la nuova tendenza in Cina è anche la sfida di Lexus il marchio di lusso del gruppo Toyota che propone al salone la LM caratterizzata da finiture di pregio, disponibilità di posti per quattro o fino a sette sedute e offerto in due motorizzazione sia a benzina che full hybrid.