Salonicco, capitale di uno struggente senso d’eterno

La visita può iniziare da Áno Póli, sulla sommità della collina che domina Salonicco da dove il tramonto sul mare è ben più di uno spettacolo. Le vie strette sono un susseguirsi di sachnisí, le case ottomane con aggetto per ampliare la superficie, sembra più Istanbul che Salonicco, e vale la pena fermarsi all’Heptapyrgion, le sette torri di una ex fortezza bizantina diventata prigione con gli ottomani, o al Monastero di Vlatádon, sorto dove san Paolo predicava.

Dalla collina si scende verso il mare: lungo la via Egnatía, millenaria strada di comunicazione est-ovest, dal basso Adriatico all’Egeo settentrionale, c’è il profumo d’incenso delle chiese ortodosse e le linee degli hammam turchi della metà del XV secolo, si incontrano la Rotonda di Galerio, che l’imperatore fece costruire come suo mausoleo, l’arco dello stesso sovrano e il suo palazzo. Nel cuore della città, ci si può fermare al bar Enochés (significa “sensi di colpa”), un appartamento arredato con oggetti d’antiquariato e arte moderna, per un rakomelo e scambiare due parole con Konstantina Gerolymou, 50 anni, archeologa: «Le elezioni nazionali del 21 maggio saranno un banco di prova per Nea Democratía e il premier Mitsotakis. In questi anni tante le promesse, ma la povertà è diffusa, i giovani non riescono a costruirsi un futuro e le spinte populiste dilagano anche in Grecia».

Cullati dal rebétiko

Ogni angolo è un pezzo di passato, come i resti dell’Agorà Romana, che digrada verso Piazza Aristotele, il cuore della città, e trampolino di lancio per gli occhi verso la vetta del Monte Olimpo che sta là di fronte a vegliare sul mare e sul mito. Sul lungomare, si affaccia il quartiere di Ladadika, localini e profusione di giovani, quelli che affollano il Politecnico e le università. Da non perdere il Mercato Modiano e il Museo ebraico: furono deportati verso i campi 50mila ebrei, attivi nella tintura della seta e nella tessitura, e nel 1946 in città se ne contavano 1.950, di cui 800 salvi perché entrati nella resistenza.

La Torre Bianca veglia sul lungomare, così come la statua di Alessandro Magno e gli Ombrelli di Giorgos Zongolópoulos ma, prima di sera, fermatevi in qualche taverna, come Prighipéssa o Roúga, dove si accende il rebetiko, il fado, il blues dei Greci, nato dopo il 1922 quando ci fu uno scambio di popolazioni fra Grecia e Turchia: 1,2 milioni di ellenofoni cristiani, nati e cresciuti a Smirne, Istanbul e in Anatolia, furono obbligati dal Trattato di Losanna, a emigrare nell’Ellade, e mezzo milione di turcofoni musulmani, nati e vissuti fra Creta e Salonicco, facevano lo stesso viaggio verso Oriente. Lo struggimento divenne musica, e il rebétiko è la marea che sale, e il cuore fatica a tenerla a bada.

