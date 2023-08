Salta il cumulo nelle licenze taxi

Rispetto invece al dossier taxi, il governo conferma l’aumento delle licenze fino al 20% ma corregge sul cumulo delle licenze, che sparisce dal testo dopo le minacce di sciopero da parte delle sigle. Alla base delle norme studiate dal Mimit, c’è il generale principio della semplificazione, ha spiegato il ministro Urso: l’incremento del 20% delle licenze esistenti, aperto a nuovi operatori, prevede una procedura più celere, così come la procedura per le licenze temporanee (prorogabili fino a 24 mesi).

C’è poi il raddoppio dell’ecobonus per taxi e Ncc per il rinnovo del parco macchine e l’ok alla doppia guida tramite la semplice comunicazione, per affrontare i picchi turistici particolarmente intensi.