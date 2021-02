Salta l’edizione di marzo del Merano WineFestival. Tutto rimandato a novembre L’alto tasso di contagi in Alto Adige cancella definitivamente la 29sima edizione del festival sul Food e Wine . Salvo per ora l’appuntamento per il 2021 fissato a novembre di L.Ben.

REUTERS/Regis Duvignau

L’alto tasso di contagi in Alto Adige cancella definitivamente la 29sima edizione del festival sul Food e Wine . Salvo per ora l’appuntamento per il 2021 fissato a novembre

1' di lettura

Prosegue la strada tutta in salita, tra cancellazioni e rinvii, degli eventi del food&wine. L’ultimo a saltare è il Merano WineFestival che ha definitivamente annullato la 29/a edizione in presenza della manifestazione enogastromica che era stata spostata al 26 al 30 marzo. Sono, invece, confermate per ora le date della 30/a edizione in programma dal 5 al 9 novembre 2021.

Leggi anche Vinitaly: nuova data per il Salone del vino che si terrà dal 20 al 23 giugno 2021

“Ancora oggi la pandemia da Covid-19 continua a non dare tregua. Nonostante la fiducia in un ritorno alla normalità nel mese di marzo nella maggior parte delle regioni italiane, in Alto Adige l'alto tasso di contagi e la decisione dell'Ue di dichiarare la provincia di Bolzano zona rosso scuro, ha obbligato la giunta provinciale ad un provvedimento drastico: un lockdown restrittivo fino al 28 febbraio - spiega sul sito il patron della manifestazione Helmuth Köcher -. Queste incertezze non ci danno la convinzione e la sicurezza di poter organizzare Merano WineFestival dal 26 al 30 marzo ed è per questo che con grande dispiacere siamo costretti a disdirne l'organizzazione”.

Loading...

C'è invece, ottimismo per l'organizzazione della 30/a edizione del festival, dal 5 al 9 novembre 2021. Positivi anche i dati che derivano dal potenziamento dei canali digitali e dalla creazione della piattaforma winehunterhub.com che, spiega una nota, “hanno garantito una visibilità importante tramite Merano WineFestival e Wine&Siena Digital”.