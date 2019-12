Salumi, la carne suina a prezzi record mette in crisi i produttori La peste che ha colpito gli allevamenti in Cina ha fatto salire il costo della materia prima del 40%, ma la Gdo si rifiuta di rivedere i listini di Micaela Cappellini

Costa caro ormai, produrre il prosciutto e il salame. Rispetto soltanto a inizio anno, costa oltre il 40% in più. Colpa della peste suina, che in Cina ha falcidiato 200 milioni di maiali. Così, i cinesi hanno cominciato a rifornirsi di carne suina nel resto del mondo, e i prezzi della materia prima sono schizzati alle stelle.

«Se le condizioni di mercato non miglioreranno sensibilmente nei prossimi mesi, già a partire da marzo almeno il 30% delle nostre imprese del comparto dei salumi si troveranno in una situazione di difficoltà economica e finanziaria», aveva detto Nicola Levoni, il presidente di Assica, quando un mese fa aveva riunito d’urgenza gli stati generali del settore per lanciare l’allarme e chiedere l’intervento urgente delle istituzioni.

L’industria degli insaccati in Italia vale circa 8 miliardi di fatturato, conta 900 aziende, dà lavoro a circa 30mila addetti. Per l’industria della trasformazione, il costo della materia prima rappresenta dal 50 al 75% del costo totale di produzione. Incrementi come quelli che si stanno registrando dall’inizio dell’anno sono insostenibili. E no, le cose non sono destinate ad andare meglio nei prossimi mesi. Lo ha scritto nero su bianco Rabobank, la banca che da anni fa report sul comparto delle carni: la crisi della peste suina durerà se va bene altri due anni, se va male altri cinque.

I dubbi delle banche

«Quale banca sarà disposta a finanziarci, con delle premesse così? La vera crisi per il settore rischia di diventare una crisi finanziaria», sbotta Giulio Gherri, ad di Terre Ducali, un produttore medio-piccolo di salumi alle porta di Parma. Una trentina di milioni di fatturato, una discreta propensione all’export e tanta preoccupazione: «Le banche dalle nostre parti cominciano davvero a chiedersi se le imprese del comparto salumi saranno in grado di restituire i prestiti grazie ai quali si finanziano – racconta – e ormai i magazzini pieni di salami e di prosciutti non vengono più considerati un asset, ma un peso. E in questi giorni c’è già chi ha cominciato a produrre di meno: non perché non c’è domanda, ma perché non c’è la capacità di finanziare la produzione».

Insomma, la crisi del comparto nasce dalla materia prima e rischia di finire in un crisi di liquidità. «Per questo – sostiene Gherri – la prima cosa che lo Stato dovrebbe fare è creare un fondo di garanzia per sostenere le imprese che non ce la fanno con le banche».